Врач оценила сроки выхода России на плато по COVID-19

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова считает, что судя по динамике новых случаев заражения коронавирусом в России, ситуация близка к выходу на плато.

Если посмотреть данные с 25 апреля по сегодня, они говорят, что мы близки к плато. Это видно около недели. В один день 5966, потом 6361, потом 6198, 6411, сегодня 5841 человек новых случаев во всей стране. Это действительно похоже на плато, потому что нет каких-то скачкообразных результатов, например, 6000, а потом 8000 или 7000, — сказала Зухра Павлова в эфире радио Sputnik.

Однако чтобы сделать определенный вывод, по её словам, требуется больше времени.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что коронавирусная инфекция в России пока не вышла на плато. Он выразил надежду, что ситуация может изменится в ближайшее время. По его словам, ежедневный прирост новых случаев заболевания составляет около 5,9%, а в начале эпидемии эти показатели составляли 27%.

За последние сутки в России подтверждён 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1830 человек. Таким образом, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек, писал NEWS.ru.