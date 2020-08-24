Врач оценил новую версию появления коронавируса

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Теория о возникновении коронавируса в 2012 году вызывает у специалистов ряд сомнений и вопросов. Об этом заявил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

У меня возникают большие сомнения по поводу этого расследования британских учёных. Такого в медицине не бывает. Думаю, что это фальшивка, — заявил эксперт в эфире телеканала «Звезда».

По его словам, журналы восьмилетней давности, в которых опубликованы записи «врача с неизвестной фамилией», не заслуживают доверия.

Ранее зарубежные учёные обнаружили медицинские записи, согласно которым коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму ещё в 2012 году. Вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон сообщили, что первыми пациентами с коронавирусной инфекцией могли стать китайские горняки, которые очищали шахты от фекалий летучих мышей. У них были симптомы такие же, как и у заражённых COVID-19.

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев отметил, что случаи с китайскими горняками можно было бы считать первыми случаями заражения, если бы у них были взяты образцы вируса. Тем более что случаи, когда люди переносили схожие с COVID-19 симптомы до пандемии, были не только в Китае.

Врач-инфекционист и эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Виктор Малеев добавил, что горняки могли заразиться и в другом месте, а любую из теорий о происхождении коронавируса нужно тщательно проверять.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн сообщил, что без сравнения антител и штаммов у горняков в 2012 году и пациентов с коронавирусом, заразившимся во время пандемии, теория не несёт вреда, но и пользы тоже. Он отметил, что у горняков из Китая уже невозможно проверить антитела, однако это не означает, что они не болели одним из видов коронавируса. Он подчеркнул, что гипотеза зарубежных учёных никакого влияния на современное течение пандемии не может оказать, писал NEWS.ru.