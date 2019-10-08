https://static.news.ru/photo/d84fd042-e9d1-11e9-9e0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Медики настоятельно не рекомендуют сбивать температуру ниже 38,5 градуса, поскольку она указывает на активную борьбу организма с инфекцией. Об этом сообщил главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

При высокой температуре активизируется продукция антител, которые уничтожают антигены. Ускоряется процесс фагоцитоза — поглощения инородных тел клетками-фагоцитами, — рассказал он АГН « Москва ».

Он добавил, что вместе с повышением температуры снижается двигательная активность и аппетит. Все эти факторы помогают организму высвободить нужную энергию, чтобы справиться с болезнью. Однако, по его словам, существуют ситуации, когда жар нужно сбивать обязательно. Это нужно делать при увеличении температуры выше 39 градусов, особенно если у человека наблюдается тошнота и рвота. Кроме того, нужно избегать лихорадки у людей с заболеваниями сердца и сосудов, а также при сахарном диабете.

Ранее News.ru писал, что специалисты Роспотребнадзора дали россиянам советы по защите от сезонного гриппа. В первую очередь для того, чтобы не заболеть, необходимо сделать прививку. Также следует избегать контактов с людьми, у которых уже присутствует высокая температура, кашель или чихание.