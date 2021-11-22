Врач назвала продукты, которые помогут похудеть

Универсального рецепта похудения для всех без исключения людей не существует. Однако употребление определённых продуктов поможет придерживающимся диеты успешнее бороться с лишним весом. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В. В. Виноградова кандидат медицинских наук Юлия Пигарева.

По словам Пигаревой, улучшить жировой обмен и снизить массу тела помогут жирная морская рыба, оливковое масло и авокадо. Однако если употреблять данные продукты в большом количестве, можно не сбросить, а набрать вес.

Кроме того, желающие похудеть должны включать в меню сложные углеводы: крупы, бобовые, правильные жиры (растительное масло, авокадо, орехи), белок (мясо, рыбу и морепродукты) и клетчатку (овощи). При этом диетолог не советует включать медленные углеводы в вечерний приём пищи.

Врач рассказала, что кофе, ананасы и зелёный чай вопреки расхожим мифам не помогают избавиться от лишних килограммов.

В ананасе фермент бромелайн, который, возможно, улучшает процесс жиросжигания, но содержится он в максимальном количестве в стебле ананаса. В съедобной мякоти его количество гораздо меньше, — пояснила Юлия Пигарева.

Ранее врач-диетолог Виктор Жиляев рассказал, что неправильное питание может привести не только к проблемам с пищеварительной системой, но и к депрессии. Речь идёт о продуктах, богатых животными жирами, потому что содержащийся в них холестерин повышает риск депрессии на 40%.