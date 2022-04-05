Врач назвала оптимальное количество секса для хорошего здоровья

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Наблюдающийся спад заболеваемости COVID-19 в России продолжится, а в будущем люди даже не будут обращать внимание на вспышки коронавируса, заявил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта доктор биологических наук Пётр Чумаков. В то же время, по его словам, новая вспышка возможна через два-три месяца, когда будет циркулировать другой штамм, а коллективный иммунитет ослабнет, пишет Lenta.ru.

Я думаю, [повышение будет] небольшое, потому что люди, которые уже переболели, не будут тяжело болеть, они, скорее всего, будут болеть бессимптомно. <...> Если вы уже столкнулись с этим вирусом, то...