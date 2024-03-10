Врач назвала любимый многими продукт, разрушающий стенки сосудов Врач Бокерия: рафинированный сахар разрушает стенки сосудов и провоцирует диабет

Употребление сахара в переработанном виде приводит к повреждению внутренней стенки сосудов, гибели нервных окончаний и развитию диабета, сообщила в Telegram-канале врач-кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия. Она посоветовала исключить из рациона рафинированный сахар, который есть в выпечке, конфетах и пирожных.

Сахар — это то, что дает нам энергию. Но в патологических количествах, а главное, в переработанном виде, сахар приводит к развитию ожирения, диабету, аутоиммунным проблемам, повреждению внутренней стенки сосудов, гибели нервных окончаний, онкологии и много еще чему, — написала Бокерия.

По словам врача, также необходимо следить за скрытыми сахарами, читая этикетки на товарах. Бокерия подчеркнула, что этот продукт, например, содержится в заправках для салатов, соусах, приправах, соках и йогуртах. Она также порекомендовала полностью исключить пищу, которая готовится с использованием кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Этот подсластитель вызывает мощнейший выброс инсулина и резкое понижение уровня сахара в крови, пояснила Бокерия.

Диетолог Полина Васильева ранее заявила, что подсластитель из стевии следует исключить из рациона людям с пониженным давлением, а также с заболеваниями ЖКТ. По ее словам, это растение, экстракт которого в 200–250 раз слаще сахара из-за содержащихся в нем гликозидов. Как отметила врач, негативное воздействие стевии на организм возможно, если превышается допустимая норма потребления.