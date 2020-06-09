Врач назвал внешние признаки выращенной с пестицидами клубники

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Понять, что клубника на прилавке не навредит здоровью, можно, понюхав её и обратив внимание на цвет самой ягоды и её плодоножки, рассказала член российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии врач-диетолог Маргарита Арзуманян.

Врач обратила внимание покупателей на то, что в центральной полосе России и Подмосковье клубника в 2020 году поспеет позже из-за дождливой погоды. Кроме того, пандемия коронавируса повлияла на сбор и транспортировку урожая, при этом ягода быстро портится, так что сейчас к её выбору надо подходить как можно внимательнее, сказала специалист в беседе с радио Sputnik.

Во-первых, чем ярче клубника, тем больше в ней витаминов, в особенности растительного пигмента антоциана, обладающего противовоспалительным эффектом и замедляющим старение организма. Но недобросовестные производители, стараясь придать клубнике яркость, поливают ягоду специальными удобрениями, что можно определить по нехарактерному запаху клубники.

Во-вторых, при покупке надо осмотреть плодоножку, она должна быть зелёной, что свидетельствует о том, что ягода ещё недавно росла на грядке. Но если на плодоножке видна полоска белого цвета, клубнику точно обрабатывали химикатами. «Хвостики» от хорошей клубники можно высушить и добавлять в чай.

Также нутрициолог обратила внимание на то, что многие люди приобретают аллергию на клубнику уже во взрослом возрасте, поэтому не стоит налегать на неё, лучше начать с небольших порций. Максимум в день можно съедать до полукилограмма ягод, но лучше ограничиться 250–300 граммами (один-два стакана).

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