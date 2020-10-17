Врач назвал причины потери обоняния

https://static.news.ru/photo/45fd5e46-11ce-11eb-b84c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Потеря обоняния может быть симптомом различных болезней, поэтому не стоит сразу связывать её с заражением коронавирусом, сообщил врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, аносмия — временная утрата способности чувствовать запахи — является симптомом простудных заболеваний полости носа, таких как острый или хронический ринит. При воспалении слизистой носа, верхних отделов полости обоняние становится всё хуже, а потом пропадает.

И в случае ОРЗ, и при коронавирусной инфекции аносмия проходит, с одной лишь разницей — при COVID-19 восстановление обоняния происходит гораздо медленнее, — отметил он.

Однако, подчеркнул Зайцев, при появлении данного симптома и изменении вкусового восприятия, в первую очередь, необходимо исключить COVID-19 при помощи ПЦР-диагностики или анализа крови. Если результаты теста будут отрицательными, а обоняние и вкус не вернутся, нужно обратиться к врачу.

Только он может назначить правильные лекарственные препараты. В том числе это могут быть гормональные препараты. Доктор точно говорит, сколько раз в день и сколько дней использовать препарат, — подчеркнул специалист.

Он добавил, что не стоит заниматься самолечением, так как это грозит развитием последствий для здоровья, передаёт радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что переболевшие коронавирусом россияне продолжают рассказывать о странных осложнениях после перенесённой инфекции. Люди отмечают появление проблем с желудком, обонянием, выпадением волос. У одних возникли головокружения, другие столкнулись с ухудшением памяти, а кто-то — с паническими атаками.