Врач назвал первый симптом проблем с желчным пузырём

https://static.news.ru/photo/0e027d1c-42d1-11eb-916e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/http://imagebroker.com/Global Look Press

Боль в правом боку, возникающая через час после приёма пищи, сигнализирует о проблемах с желчным пузырём. Об этом рассказал главный хирург Городской клинической больницы № 52 Москвы Ринат Мударисов.

Употребление пищи, как правило, жирной — через час, полтора появление боли в правом подреберье. Как принято считать, это там, где находится печень, — пояснил он в эфире радио «Говорит Москва».

По словам медика, неприятные симптомы могут выражаться как в виде покалывания, так и выраженных болей. Они могут продолжаться в течение нескольких часов и не снимаются приёмом лекарств.

Это первый звонок, после которого необходимо обратиться к врачу, — сказал хирург.

Он отметил, что если боли не стихают свыше двух часов, следует вызвать скорую помощь. Если же неприятные ощущения исчезли через несколько минут после появления, то нужно пройти диагностику. Врач добавил, что ультразвуковое исследование органов брюшной полости следует делать ежегодно.

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