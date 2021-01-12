Врач назвал два лекарства, которые нельзя использовать при коронавирусе

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Доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин назвал лекарственные препараты, от которых необходимо отказаться при коронавирусной инфекции.

Врач призвал не использовать противодиарейные препараты с лоперамидом. Он объяснил, что такие медикаменты замедляют работу кишечника, что препятствует очищению организма от бактерий и воспалений. Шаффцин посоветовал пить больше воды и не мешать естественному процессу, передаёт портал Yahoo life.

Вторая группа нежелательных лекарств — ингаляторы. Эксперт порекомендовал не использовать их, если нет астмы, потому что они вредят сердцу. Доктор пояснил, что любой препарат, содержащий фенилафрин, опасен при болезнях сердца. Это действующее вещество входит в состав многих назальных спреев.

Всё, что они делают, это вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу, что снижает кровоток, — подчеркнул Шаффцин.

Он добавил, что это особенно опасно для пациентов с повышенным давлением.

Ранее вирусолог Евгения Степанова заявила, что употребление жаропонижающих препаратов при проявлении симптомов коронавирусной инфекции является главной ошибкой людей, решивших заняться самолечением.

По словам эксперта, чтобы сбить температуру, люди часто используют нестероидные препараты, такие как «Ибупрофен», «Нурофен» и «Ибуклин». Однако при их употреблении некоторые пациенты с коронавирусом сталкиваются с серьёзными последствиями. Например, у тех, кто страдает гипертонией и принимает гипотензивные препараты, в сочетании с этими медикаментами может наблюдаться повышение давления, писал NEWS.ru.