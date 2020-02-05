https://static.news.ru/photo/d30260da-4806-11ea-8ffa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов считает, что шансы заразиться коронавирусом в России практически равны нулю.

Переносчиками вируса являются экзотические животные. Абсолютное большинство случаев заражения коронавирусом зарегистрировано среди китайцев, так что русским бояться нечего, — приводит слова Фаворова оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Медик считает, что соблюдение стандартных мер защиты позволяет в полной мере защититься от коронавируса. К этим мерам относятся мытьё рук перед едой, а также избегание контактов с чихающими людьми, подчеркнул доктор.

Китайские власти заявили 31 декабря 2019 года о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Выяснилось, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCov. Он охватил практически весь Китай. По данным на 5 февраля, общее количество заражённых в мире составляет 24 597 человек, из них 24 384 человека в Китае, умерло более 490 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Гонконга начали изолировать людей, которые прибывают из континентального Китая.