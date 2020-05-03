ВОЗ считает недоказанной связь смертности от COVID-19 с витамином D

https://static.news.ru/photo/ea2e2720-8d67-11ea-af3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Доказательств связи между дефицитом витамина D и более высокой смертностью от коронавирусной инфекции COVID-19 нет, сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения.

Таким образом ВОЗ прокомментировала работу учёных из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Исследование опубликовано в журнале Research Square, передаёт РБК.

Учёные сравнили среднее содержание витамина D у граждан 20 стран Европы, в которых есть заболевшие коронавирусом, со статистикой смертности от COVID-19. Они выяснили, что самый низкий уровень содержания витамина D выявлен у жителей Испании и Италии. Но чаще всего его нехватка отмечается у пожилых людей, входящих в группу риска.

К 3 мая в мире COVID-19 заразились более 3,4 млн. Жертвами нового коронавируса стали более 243 тыс., а более чем миллиону человек удалось справиться с болезнью.

Сейчас в России подтверждены 134 686 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 10 633. Победить COVID-19 удалось 16 639 пациентам. Выписались за сутки ещё 1626. Жертвами заболевания стали 1280 человек. 58 скончались за прошедшие сутки.

В Москве, где наибольшее число заболевших коронавирусом, сейчас подтверждены 68 606 случаев. Число заразившихся увеличилось на 5948 за последние сутки. 7029 выздоровели, 729 умерли.

COVID-19 уже несколько месяцев терзает планету. За это время врачам и учёным удалось многое выяснить о вездесущей инфекции. Однако продолжают открываться всё новые факты о ней. Какие — узнаете в материале NEWS.ru.