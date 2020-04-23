ВОЗ предупредила о возвращении опасных болезней из-за сбоев в вакцинации

https://static.news.ru/photo/07d37bae-8561-11ea-acc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний, таких как полиомиелит и корь, из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса. С таким предупреждением выступила Всемирная организация здравоохранения 23 апреля.

Закрытие служб иммунизации из-за пандемии COVID-19 чревато риском вспышек болезней, которые можно предотвратить при помощи безопасных и эффективных вакцин, — приводит ТАСС заявление ВОЗ.

Организация напомнила, что вспышка кори в 2019 году в Республике Конго унесла более шести тысяч жизней. Уточняется, что если забросить вакцинацию, то опасные заболевания могут вернуться.

По оценке ВОЗ, до пандемии коронавируса в мире был достигнут огромный прогресс в обеспечении иммунизации. В 2018 году 86% детей в возрасте до пяти лет были вакцинированы от дифтерии, столбняка и коклюша. В 2000 году охват вакцинацией составлял 72%, а в 1980-м — только 20%. Однако нынешний уровень вакцинации всё ещё не дотягивает до 95-процентного охвата, который необходим для полной защиты от вспышек этих заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения призвала государства в условиях вспышки коронавируса защитить службы иммунизации и реализовать срочные программы вакцинации там, где их работа была прервана.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав РФ приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых в рамках национального календаря профилактических прививок из-за пандемии коронавируса. Кроме того, временно прекращена иммунизация по эпидпоказаниям. Вакцинация новорождённых в родильных домах прекращаться не будет.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, погибли свыше 183 тысяч, выздоровели более 713 тысяч.

В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62 773 (+4774 за последние сутки), 4891 человек выздоровел (+471 за последние сутки), умерли 555 человек (+42 за последние сутки). В Москве — 33 940 (+1959 за последние сутки) заболевших, 2448 выздоровели, 288 умерли.