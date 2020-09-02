ВОЗ перенесла сроки программы по всеобщему доступу к вакцине от COVID-19

https://static.news.ru/photo/09ef7826-edbb-11ea-a5f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Israel Rosas/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения заявила о переносе сроков реализации механизма COVAX, нацеленного на обеспечение всех стран мира доступом к вакцине от коронавируса, из-за политики ряда стран.

В связи с тем, что несколько стран, среди которых Великобритания, США и Япония, не торопятся стать частью механизма и заключают двусторонние сделки с корпорациями о поставках вакцин, крайний срок подключения к COVAX был перенесён с 31 августа на 18 сентября, сообщает РБК.

Первоначальные платежи от стран — участниц механизма будут сделаны 9 октября.

Помощник главы ВОЗ Мариангеле Симао заверила, что существует лишь два выхода из этого положения: или доступ к вакцине получат лишь «избранные» страны, оставив остальной мир без защиты перед COVID-19, или благодаря COVAX группы риска будут защищены по всему миру равномерно.

Единственное разумное решение для стран — присоединиться [к инициативе], — сказала представитель ВОЗ.

Механизм COVAX должен помочь к концу 2021 года равномерно распределить 2 млрд доз вакцины от коронавируса по всему миру. Согласно плану проекта, разработки вакцины будут финансировать 92 страны, что позволит дать производителям гарантии закупок препаратов от COVID-19 ещё до лицензирования.

Ранее NEWS.ru писал, что в России вакцинация препаратом отечественного производства «Спутник V» от COVID-19 начнётся с 5 сентября.