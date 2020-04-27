ВОЗ обеспокоена отменой программ вакцинации детей из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность негативным воздействием пандемии нового коронавируса на программы иммунизации детей на планете. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, из-за пандемии «приостановлены кампании вакцинации против полиомиелита в ряде стран». Кроме того, «уменьшены или закрыты службы, отвечающие за иммунизацию».
ВОЗ и ранее высказывала опасения, что из-за коронавируса и приостановки иммунизации человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний, таких как полиомиелит и корь.
Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав РФ приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых в рамках национального календаря профилактических прививок из-за пандемии коронавируса. Кроме того, временно прекращена иммунизация по эпидпоказаниям. Вакцинация новорождённых в родильных домах прекращаться не будет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен