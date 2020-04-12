Здоровье

Волонтёры раздали 1,5 тысячи масок на площади трёх вокзалов в Москве

15:31, 12 апреля 2020

Активисты «Волонтёрской роты Боевого братства» раздали более 1,5 тысячи медицинских масок пассажирам поездов дальнего следования в Москве. Акция прошла на Комсомольской площади.

Как отметил руководитель движения Антон Демидов, активисты хотели обратить внимание на распространение коронавируса из Москвы в регионы, где ситуация ещё не усугубилась.

Волонтёры, которые встречают людей прямо у поездов, соответствующим образом экипированы. Их предложение взять маску — лучшее напоминание о серьёзности ситуации, — цитирует Демидова РИА Новости.

По информации Роспотребнадзора, число заражённых в Москве превысило 10 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, в России зарегистрировали более 15,7 тысячи пациентов с COVID-19 в 82 регионах. Погибли 130 заразившихся, вылечились около 1,3 тысячи человек.

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