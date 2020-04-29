Депздрав отреагировал на сообщения об отказе делать аборты

https://static.news.ru/photo/8e838f30-8a53-11ea-b327-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент здравоохранения Москвы отреагировал на сообщения от жителей города касательно отказа делать аборты в медицинских учреждениях.

Прерывание беременности по желанию или медицинским показаниям по-прежнему проводится во всех медицинских организациях, имеющих лицензию на оказание медицинской помощи по акушерству и гинекологии. Исключение составляет роддом №8 при ГКБ имени Демихова, перепрофилированный для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, — заявили представители ведомства.

Также в депздраве подчеркнули, что существующих в городских родильных домах мощностей достаточно для медицинской помощи всем беременным и новорождённым. На сегодняшний день загрузка этих отделений не превышает 80%. В штатном режиме продолжают функционировать и кабинеты женских консультаций.

Ранее NEWS.ru информировал, что частные клиники могут привлечь к выявлению коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.