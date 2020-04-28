Власти Москвы рассказали об успешном лечении коронавируса плазмой крови

https://static.news.ru/photo/6342a4b6-88d5-11ea-8f82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи зафиксировали существенное улучшение состояния пациентов с тяжёлым течением коронавируса в результате переливания им плазмы крови с антителами к COVID-19, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Как отметила Ракова, плазмы всегда будет не хватать, поэтому такой вид терапии проводится только людям, находящимся в критическом состоянии.

Врачи видят, что нет практически никаких осложнений, побочных эффектов и болезнь протекает гораздо легче, — сказала заммэра в интервью каналу «Россия 24».

Как писал NEWS.ru ранее, россиянка Полина Кривенцева в тяжёлой форме переболела COVID-19 и одной из первых испытала на себе метод лечения, при котором больному переливают плазму крови выздоровевших. Женщина рассказала, что эффект от процедуры почувствовала уже на следующий день.