https://static.news.ru/photo/88145a14-19c1-11eb-95c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы пока не планируют вводить пропускной режим, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Сейчас делать этого не планируется, — говорится в ответе на соответствующий вопрос.

Ранее РИА Новости сообщило, что с будущего понедельника, 2 ноября 2020 года, по решению мэра Сергея Собянина будет поэтапно вводиться пропускной режим.

Такой режим действовал в столичном регионе весной и в начале лета. Выходить из дома можно было только в аптеку или магазин, а также чтобы вынести мусор. Для всего остального требовалось получение пропуска.

Сейчас в столице действует масочно-перчаточный режим во всех публичных местах. Кроме того, пожилым людям следует не покидать свои дома без особой необходимости, а в ночных заведениях столицы заработала система чек-инов.

28 октября руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что ситуацию с коронавирусом в столице удалось стабилизировать. Прирост заболеваемости COVID-19 сейчас ниже, чем в середине сентября. Накануне московские врачи поставили диагноз COVID-19 ещё 3670 пациентам, писал NEWS.ru.