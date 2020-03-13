За последние пять лет в России значительно выросли продажи биологически активных добавок, в которых витамин D3 является основным активным веществом. Такие данные предоставили NEWS.ru в компании DSM Group, которая специализируется на исследованиях фармацевтического рынка. Жизненно необходимое организму вещество образуется в коже под действием УФ-лучей. Оно улучшает работу иммунной системы и активирует организм на борьбу с вирусными заболеваниями. Жители некоторых «пасмурных» регионов страны покупают нужный витамин реже, чем «солнечных». Тем самым они рискуют стать жертвами вирусных заболеваний.

Как рассказали в DSM Group, за последние пять лет в России в пять раз выросли продажи препаратов, содержащих витамин D3. Так, если в 2015 году подобных БАДов было реализовано на 170,5 млн рублей, то в 2019-м их продали на сумму 848,6 млн рублей. В количественном отношении также наблюдается значительное увеличение продаж — почти в три раза (с 710 тысяч упаковок в 2015 году до 2 млн в 2019-м).

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Витамин D3 по своему составу и физиологическим свойствам ближе к стероидным гормонам. Его организм вырабатывает самостоятельно под воздействием солнечного света. Также его он содержится в рыбе, морепродуктах и некоторых овощах.

Достаточный уровень D3 в организме жизненно необходим человеку. Вещество напрямую влияет на работу иммунной системы. При его недостатке сопротивляемость организма снижается, и он становится уязвим перед вирусными заболеваниями. Результаты последних исследований учёных показали, что низкий уровень витамина D3 тесно связан с высоким риском общей смертности, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, артериальной гипертензией.

Люди, проживающие в регионах, где количество солнечных дней небольшое, рискуют заболеть различными недугами. Именно поэтому нужно есть не только содержащие D3 продукты, но и пить соответствующие БАДы, сообщила в беседе с NEWS.ru аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева. Даже если анализ крови не показывает снижение уровня витамина, это необходимо делать для профилактики.

D3 нужно пить по правилам. Он является жирорастворимым витамином, то есть усваивается только в сочетании с жирами. Лучше покупать и пить D3, продающийся в форме масляного раствора. Другой вариант — употреблять вместе с жирным молоком или бульоном. Марина Аплетаева аллерголог-иммунолог аллерголог-иммунолог

Представители компании DSM Group назвали регионы России, где БАДы с D3 пользуются наименьшим спросом. На первом месте оказался Ненецкий автономный округ, на который приходится всего 0,04% продаж подобных препаратов. На втором — Чукотский автономный округ (0,05%). Также в списке регионов-аутсайдеров по количеству покупок D3 оказались Еврейская автономная область (0,06%), Калмыкия (0,06%) и Республика Алтай (0,09%).

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Стоит отметить, что не все перечисленные субъекты могут похвастаться большим количеством солнечных дней. Так, по данным метеорологов, в Архангельской области, куда входит Ненецкий автономный округ, небесное светило радует жителей всего 288 часов в год. Регион занимает первое место в списке самых мрачных в России. Кроме того, дефицит солнечного времени наблюдается в Мурманской области (312 часов) и Карелии (384 часов).

Интересная ситуация складывается и в регионах-лидерах по потреблению БАДов с D3. Четверть (26%) всех подобных препаратов покупают в Москве, в Санкт-Петербурге — почти 8%. За ними следуют Московская область (7,51%), Краснодарский край (3,31%) и Новосибирская область (2,72%).

При этом государственная и культурная столицы находятся в десятке самых «мрачных» регионов России. Так, в Москве на весь год приходится 1731 солнечных часов, а на Санкт-Петербург — около 1600. Тогда как Краснодарский край и Новосибирская область, напротив, входят в десятку субъектов с наибольшим количеством солнечного времени — по 2139 и 2077 часов соответственно.