Вирусолог заявил, что жалобы на шум в ушах не обязательно связаны с COVID

https://static.news.ru/photo/7d6085c8-1144-11eb-af64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tommy Seiter/imageBROKER.com/Global Look Press

Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал выводы британских учёных, которые отнесли шум в ушах к симптомам заболевания COVID-19. По его словам, это не специфический симптом.

Ранее учёные из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета заявили, что они открыли эти новые симптомы.

Дело в том, что коронавирус может поразить сосуды в самых разных местах в организме человека, — цитирует Альтштейна РЕН ТВ.

Альтштейн сообщил, что коронавирус может поразить различные органы и отвергать возможность проблем со слухом нельзя. Но этот симптом встречается редко.

Как писал NEWS.ru, заражение коронавирусной инфекцией нового типа определённо не вызывает шизофрению, однако, вполне вероятно, может привести к гибели нейронов. Об этом в разговоре с журналистами сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.