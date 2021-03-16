Вирусолог: третья волна коронавируса может начаться в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/9f8f9762-86f4-11eb-b3a4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что третья волна коронавируса может начаться уже в ближайшие несколько недель, и причиной тому будет поведение самих людей, а не усиление патогена.

Все эти волны не вирус создает, а наше поведение. Если люди общаются без масок, они открывают ворота для новых подъёмов заболеваемости, — предупредил медик.

Он отметил, что в некоторых регионах власти уже открыли доступ к театрам, ресторанам и другим заведениям, где люди могут контактировать друг с другом в стеснённых обстоятельствах. При этом многие, по какой-то причине, решили, что носить маски уже необязательно, равно как и соблюдать социальную дистанцию. Всё это, в конечном счёте, может вновь увеличить количество заражённых.

Вирусолог считает, что россиянам нужно экстренно вакцинироваться, чтобы ситуация с коронавирусом в стране кардинально улучшилась. Тем не менее, для этого должен выработаться коллективный иммунитет — то есть примерно 70% граждан должны либо привиться от патогена, либо уже переболеть им. На данный момент иммунитет есть только у 4% жителей нашей страны.

Осложняют ситуацию также печально известные «антипрививочники». Нетёсов подчеркнул, что эти люди буквально сами желают заразиться.

Вместе с антипрививочниками у нас начался этап дарвинского отбора населения: по серьёзности отношения к этой инфекции. Люди эти фактически осознанно хотят заразиться, раз решили не ставить прививки, — добавил врач.

По мнению вирусолога, без массовой вакцинации третья волна коронавируса точно наступит. А если ситуация с вакцинацией кардинально не изменится, то потом начнутся и четвёртая, и пятая волны эпидемии. Остановить такую тенденцию могут только сами люди, передаёт «КП-Новосибирск».

Ранее NEWS.ru писал, что профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский заявил, что новый подъём заболеваемости коронавирусом в России всё ещё возможен, несмотря на вакцинацию населения.