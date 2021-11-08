Вирусолог рассказал, можно ли «на глаз» отличить коронавирус от ОРВИ

Отличить заболевание ОРВИ от заболевания коронавирусом довольно сложно и возможно только после проведения тестов. Это связано с тем, что коронавирус имеет ту же природу, что и ОРВИ, заявил NEWS.ru вирусолог Сергей Нетесов.

Вирусолог уточнил, что острые респираторные вирусные инфекции вызываются примерно 15 разными возбудителями, и коронавирус также относится к числу ОРВИ. Сам диагноз ставится на основании симптомов, а также трёх видов тестов, включая ПЦР-тесты, тест на антитела класса IgA и антитела класса IgM.

На глаз их не различить. По симптоматике, если кто-то говорит, что он умеет отличать — это человек очень самоуверенный. Сейчас точный диагноз ставят только после лабораторной диагностики, — заявил эксперт.

Ранее иммунолог Дарья Карташева-Эмберц заявила, что неправильный подход к лечению коронавируса в России — одна из причин самого высокого уровня смертности среди стран Европы. По её словам, врачи назначают без нужды антибиотики и гормоны, рекомендуют бесполезные противовирусные средства и распространяют байки и антинаучную информацию о коронавирусе, а граждане ведут себя безответственно.