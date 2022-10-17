Вирусолог предположил, когда в России начнется новая волна коронавируса Альтштейн: спад заболеваемости ковидом в России будет продолжаться в течение октября

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В России заболеваемость COVID-19 будет снижаться до конца октября, после чего не исключено начало новой волны. Такое мнение в интервью ТАСС высказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. При этом допустил, что новой волны заболеваемости может и не быть.

Заболеваемость ковидом в России продолжает снижаться и будет снижаться весь октябрь, но не исключено, что затем начнется новая волна. Сейчас в Европе она определенно началась в таких странах, как Франция, Германия, Италия, Австрия, где наблюдается совершенно отчетливое повышение заболеваемости, — сказал эксперт.

Он не исключил, что новая волна заболеваемости в России может и не начаться, так как страна имеет сейчас «слабые отношения с Европой».

Альтштейн предположил, что рост заболеваемости ковидом в Европе сейчас вызывает новый вариант штамма «омикрон» — BQ 1.1 или «цербер». Он рассказал, что новые варианты «омикрона» появляются практически ежедневно, но в большинстве случаев они довольно безобидны. Тем не менее, иногда возникают варианты, которые начинают активно заражать людей и вызывают новую волну — большую или малую. В целом же Альтштейн предположил, что пандемия близится к завершению.

Я, в общем-то, не склонен думать, что это будет такая значительная волна. В целом, эпидемия показывает признаки, намеки на конец. Но все-таки еще порядка 400 тыс. человек в день в мире заболевают, поэтому говорить об окончании эпидемии нельзя. Заболеваемость будет вот так идти волнами, постепенно спадая, — сказал ученый.

Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предупредил, что дальнейшие мутации COVID-19 могут оказаться более опасными. В этой связи он отметил, что фонд готов производить и распространять модернизированные варианты вакцины «Спутник» в течение трех месяцев после появления нового штамма вируса.

В свою очередь Анатолий Альтштейн заявил о том, что в настоящее время практически невозможно предсказать свойства следующих вариантов SARS-CoV-2, поскольку ученые недостаточно хорошо знакомы с биологией данного вируса. Он также посоветовал следовать в борьбе с вирусом основным противоэпидемическим правилам.