Вирусолог назвал наименее подверженных тяжёлой форме COVID-19 людей

https://static.news.ru/photo/a0854334-261d-11eb-a5f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель НИИ имени Мечникова Виталий Зверев заверил, что большому числу людей не угрожает тяжёлое течение коронавируса при условии соблюдения ими санитарных норм.

По словам учёного, тяжело переносят COVID-19 люди с хроническими заболеваниями, у которых есть нарушения в системе кровообращения или в иммунной системе.

Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены практически ничего не угрожает, — сказал вирусолог в интервью «Парламентской газете».

При этом врач отметил, что те, кто переносит инфекцию легко, менее опасны для окружающих.

Очень важна доза заражения. Даже лёгкая инфекция, риновирус например, в любом случае оставляет свой след в организме, ничего не проходит бесследно, и чем его больше, тем тяжелее протекает заболевание. Понятно, что вероятность заражения от людей с тяжёлой формой, у которых выделение этого вируса в большом количестве происходит постоянно, выше. Но прямой зависимости здесь нет. Однако те, кто переносит коронавирус в лёгкой форме, менее опасны для общества. Как и бессимптомные носители, — резюмировал Зверев.

Рост заболеваемости учёный связал с растущим числом сдавших анализы на коронавирус россиян. По его словам, количество тестов увеличилось примерно на 40%. Более правильным Зверев считает ориентироваться не на статистику заболеваемости, а на число пациентов с тяжёлым течением болезни и скончавшихся от осложнений. Эти показатели, заверил специалист, снижаются.

13 ноября COVID-19 официально подтвердили у 21 983 жителей 85 российских регионов. Это очередной рекорд по суточному приросту заболевших. Всего за время пандемии коронавирус в РФ выявили у 1 880 551 человека.

Как писал NEWS.ru, высокая инфекционность является главной особенностью бессимптомного течения коронавируса, сообщил академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань.