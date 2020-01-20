Российский кардиолог и член-корреспондент РАМН Ирина Чазова рассказала, сколько алкоголя можно пить без вреда для здоровья. Она рекомендует предпочесть крепким напиткам хорошее вино — белое или красное. Такое заявление врач сделала, выступая в рамках ассамблеи «Здоровая Москва».
Один бокал вина в день для женщин и два бокала — для мужчин. Это оптимальная доза. Лучше потреблять каждый день понемногу, чем раз в неделю и много, — сказала Ирина Чазова.
Знаменитый отец кардиолога — академик, бывший министр здравоохранения СССР — Евгений Чазов говорил о пользе для сердца ежедневного потребления 50 граммов водки. Недавно отметивший 90-летие врач признаётся, что для снятия стресса после напряжённого трудового дня он позволяет себе «рюмку добротного коньяка».
Дочь академика Чазова подтвердила: полный отказ от алкоголя абсолютно не оправдан. По её словам, нет исследований, которые бы говорили о вреде небольших доз спиртного. Лишь злоупотребление горячительными напитками пагубно влияет на все системы организма.
Также медиками пока не доказано, что курение в небольших дозах вредит здоровью, добавила потомственный кардиолог.
Да, курение, безусловно, зло. Но никто не изучал влияние незначительного курения на организм. Например, выкуривание одной сигареты в сутки, — сообщила врач.
Ранее NEWS.ru писал о том, что законопроект о повышении разрешённого возраста для покупки крепкого алкоголя в скором времени будет внесён в Госдуму. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен