Сегодня в России насчитывается более миллиона людей, заражённых ВИЧ-инфекцией, такие данные предоставил NEWS.ru руководитель федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом, профессор Вадим Покровский. Это примерно 1% от всего населения страны. Коварство данного заболевания в том, что первые несколько лет оно может протекать бессимптомно. Большинство людей узнают о наличии в организме вируса, только когда повышается температура и появляется слабость.

Носителям вируса иммунодефицита жить в России непросто. Они подвергаются дискриминации в больницах, детских лагерях, на работе и даже в церкви. Некоторые люди до сих пор не понимают, как именно передаётся инфекция, и боятся заразиться при разговоре, рукопожатии или при пользовании общим санузлом с ВИЧ-инфицированным.

Согласно Федеральному закону от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», людям с ВИЧ должна оказываться помощь на общих основаниях, а уволить с работы из-за диагноза их не имеют права.

АГН «Москва»

Жительница Санкт-Петербурга Анна имеет положительный ВИЧ-статус с 2006 года. Однажды у неё разболелся зуб, и она пришла в стоматологическое отделение районной поликлиники. Женщина села в кресло и сообщила доктору о своей инфекции. Молодая врач от услышанного пришла в ужас, заявив, что пациентка «подвергает опасности её и её детей», и больной следует идти в специализированную клинику. Медик пошла к заведующей, откуда вернулась разочарованной. Начальница объяснила ей, что по закону женщина имеет право лечиться на общих основаниях. Врач всё-таки выполнила свои обязанности, после чего больше не принимала пациентов, вызвав санитарку, чтобы та провела тщательную обработку рабочего места.

Все меры обычной дезинфекции, которые стоматолог принимает после каждого больного, эффективны для обеззараживания инструментов после лечения ВИЧ-положительного человека. Единственная опасность для врача — уколоть, например, палец во время лечения такого больного. Риск заражения в таком случае составляет 0,3%. Но если обработать травмированную область йодом, вероятность становится почти нулевой. Вадим Покровский руководитель федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом и профессор руководитель федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом и профессор

ВИЧ-положительная Наталья живёт в Ленинградской области. О своём диагнозе она узнала несколько лет назад. Женщина принимает специальную терапию, с помощью которой удалось снизить содержание вируса в крови до почти неопределяемого уровня. Это позволило ей родить абсолютно здорового сына. Когда мальчику было три месяца, врач-педиатр сказал, что ему необходимы занятия в бассейне для укрепления опорно-двигательного аппарата. В детской поликлинике отказались выписывать необходимую для плавания справку. После жалоб руководству медучреждения документ всё-таки выдали. Но администрация бассейна строго-настрого запретила матери находиться в воде с малышом. Вместо этого для него пригласили специального инструктора, хотя другие дети были в бассейне с мамами.

Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

«Абсолютно необоснованным» назвал страх заразиться ВИЧ через воду в бассейне, в реке, в море и даже в общей ванной Вадим Покровский. Бытовым способом вирус не передаётся. Это подтвердили масштабные исследования, проведённые профессором ещё во времена СССР.

Даже если человек больной СПИД (финальная стадия ВИЧ. — NEWS.ru) будет купаться рядом с вами, шанс заразиться от него равен нулю. Поэтому ограничение на присутствие таких людей в бассейне — надуманная мера, — сообщил Покровский.

Максим Ахтямов Фото из личного архива

Житель Санкт-Петербурга Максим Ахтямов имеет ВИЧ-положительный статус уже более 10 лет. Свой диагноз не скрывает, но и не афиширует. Молодой человек пару лет назад работал в одной из фирм на должности электромонтажника. Коллеги о его заболевании не знали. Однажды он забыл на столе направление в СПИД-центр и начался прессинг. Начальник вызвал Максима к себе и сообщил, что сотрудники боятся с ним работать. Вся бригада почти единогласно потребовала увольнения человека с положительным ВИЧ-статусом. Максим оказался человеком юридически подкованным и заявил, что выгнать с работы из-за диагноза его не имеют права. Тогда руководитель предложил сделку: плюс 80 тысяч к зарплате Максима и написанное им заявление об уходе по собственному желанию. Парень подумал и согласился. Эта ситуация подтолкнула его сменить род деятельности. Теперь он оказывает юридическую и психологическую помощь ВИЧ-инфицированным.

В подобных случаях работнику необходимо обращаться в трудовую инспекцию, которая обязана инициировать проверку в организации. При необходимости возможно привлечь прокуратуру. Но реальная практика показывает, что у людей нет ресурсов на подобные действия. Требуются значительные денежные и временные затраты. Многие предпочитают не связываться. Елена Иванова координатор ассоциации «Е.В.А.» — негосударственная сетевая организация, созданная в защиту женщин, затронутых ВИЧ-инфекцией координатор ассоциации «Е.В.А.» — негосударственная сетевая организация, созданная в защиту женщин, затронутых ВИЧ-инфекцией

На самом деле, заразиться ВИЧ не так просто, как многим кажется, даже если человек вступает с ВИЧ-положительным партнёром в половой контакт, сообщил Вадим Покровский. Например, после года незащищённого секса риск заражения одного человека другим составляет 30%, отмечает эксперт. Самый верный путь к обретению положительного ВИЧ-статуса — использование общей иглы, при таком способе вероятность приближается к 100%, резюмирует он.