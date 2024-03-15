«Величайшая глупость»: Малышева раскритиковала лечение мочой Малышева развеяла миф об эффективности уринотерапии

Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Телеведущая Елена Малышева назвала глупостью попытку лечить заболевания, употребляя мочу внутрь. Об этом она заявила в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале, когда врач-кардиолог Герман Гандельман рассказывал о фильтрационных функциях почек.

Величайшая глупость. Помните, было такое поветрие — пили мочу. Ничего глупее нельзя придумать: почки фильтруют, фильтруют, 200 литров отфильтровали, а эти взяли и выпили. Слов нет! Почка так и говорит: «Нету никаких слов!» — говорит Малышева.

Ранее терапевт Ольга Чиркова заявила, что изменение цвета мочи может говорить о тяжелых заболеваниях. По ее словам, моча темно-вишневого цвета может говорить о поражении организма тяжелой инфекцией, а почти бесцветные выделения сигнализируют о нарушении работы почек или диабете. Нормальная жидкость имеет соломенно-желтый цвет и почти не имеет запаха. Если моча пенится, то в ней может быть белок, которого в норме быть не должно. Эритроциты или гемоглобин в моче могут быть признаком мочекаменной болезни, воспаления мочевыделительной системы, гипертрофии простаты и опухолей, а мутная моча может быть признаком воспаления.