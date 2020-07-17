Российская вакцина от COVID-19 может поступить в оборот в середине августа

https://static.news.ru/photo/91df9940-c823-11ea-af3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, может быть зарегистрирована уже в августе. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Думаю, первая регистрация будет в августе. Первая — начало второй декады ориентировочно, — цитирует РИА Новости руководителя ведомства.

Как отметил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, сам процесс регистрации вакцины продлится до 2-4 августа. После этого ещё несколько дней необходимо будет подождать отдельного разрешения на гражданский оборот от Росздравнадзора.

Где-то числа 14–15 августа, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать, — отметил Гинцбург.

По словам Мурашко, испытания вакцины, которую тестировали в Сеченовском университете и госпитале имени Бурденко, дали хороший результат. Говоря о том, когда планируется начать клинические испытания вакцины, разработанной на базе центра «Вектор», министр пояснил, что сейчас идёт экспертиза, после которой центр сможет получить разрешение. Как правило, на это уходит от двух до трех недель.

Ранее руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщил, что вторая фаза испытания вакцины от коронавирусной инфекции продлится до 28 июля. По его словам, после завершения испытаний центр подаст документы на регистрацию вакцины. Кроме того, в институте Гамалеи надеются, что прививку от коронавируса россиянам будут делать в медучреждениях бесплатно.

До этого Гинцбург заявил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью 2020 года. А замглавы правительства Татьяна Голикова отметила, что старт производства ожидается уже в сентябре. В августе-сентябре производители рассчитывают зарегистрировать препарат.

Клинические испытания вакцины, созданной специалистами Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались 18 июня. Были вакцинированы уже две группы добровольцев. Они состояли из солдат-контрактников и гражданских лиц. Тестирование проводили специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко и Государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Участники клинических испытаний российской вакцины от коронавируса на 21-й день эксперимента получили второй компонент препарата. Вакцинация добровольцев была проведена в соответствии с планом испытаний и протоколом исследования. Так называемая бустерная схема вакцинации предусматривает двукратное введение одного гена на разных носителях. Это позволяет закрепить и усилить защитный иммунитет и увеличить продолжительность его действия.

Между тем лишь треть россиян выразили готовность сделать прививку от коронавируса, когда такая возможность появится. Однако больше половины граждан не считают это необходимым. Готовность пройти вакцинацию изъявили 36% россиян. Столько же было в конце января до пандемии. Перед лицом опасности в разгар неблагоприятной эпидемиологической обстановки такое желание выражали почти вдвое больше россиян.