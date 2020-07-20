«Идиотизм»: вирусолог высказался о вакцине от COVID-19 для элиты

https://static.news.ru/photo/7d57c888-ca73-11ea-a77d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В апреле этого года не было готового варианта вакцины от нового штамма коронавируса, испытания препарата на людях завершились только в середине июля этого года, сейчас предстоит зарегистрировать лекарство, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

Так он прокомментировал данные о том, что представители российской политической и деловой элиты получили доступ к экспериментальной вакцине еще весной этого года. Такую информацию растиражировали 20 июля американские СМИ со ссылкой на слова информированного источника.

Такие разговоры — это просто идиотизм. Разработчики тайно никого не вакцинировали. Недопустимо вводить людям препарат, который не прошел клинические испытания. Виктор Зуев главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

В первую очередь авторы вакцины испытали её на себе, добавил Виктор Зуев. Они поступили «благородно и в традициях разработчиков биологических препаратов». После установки прививки, учёные были инфицированы. Но переболели в лёгкой форме, и в сыворотке крови начали накапливаться антитела.

Ранее NEWS.ru писал о том, что автор Telegram-канала «2ch/Двач» назвал этот вброс «классикой». Политолог Армен Гаспарян заметил, что распространение подобных сведений может быть частью выполнения политической задачи.