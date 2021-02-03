В ВОЗ дали совет России по борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b475faea-745d-11ea-9803-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По мнению представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелиты Вуйнович, целью России в борьбе с коронавирусом является снизить число заражённых практически до нуля или до очень низкого уровня. Сделать это необходимо уже в ближайшее время.

В интервью телеканалу «Россия 24» Вуйнович отметила, что несмотря на снижение заболеваемости в стране, необходимо соблюдать осторожность и не расслабляться. Соблюдать масочный режим и сохранять социальную дистанцию следует и после отмены ряда ограничительных мер, дабы максимально снизить число заражений COVID-19.

Хорошая работа систем, которые будут обнаруживать зараженных людей, очень важна, — заявила представитель ВОЗ в РФ.

Ранее Млита Вуйнович сообщала, что ВОЗ приветствует публикацию в журнале Lancet о вакцине «Спутник V», это свидетельствует о высоком качестве российского препарата.