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В ВОЗ дали совет России по борьбе с коронавирусом

23:59, 03 февраля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По мнению представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелиты Вуйнович, целью России в борьбе с коронавирусом является снизить число заражённых практически до нуля или до очень низкого уровня. Сделать это необходимо уже в ближайшее время.

В интервью телеканалу «Россия 24» Вуйнович отметила, что несмотря на снижение заболеваемости в стране, необходимо соблюдать осторожность и не расслабляться. Соблюдать масочный режим и сохранять социальную дистанцию следует и после отмены ряда ограничительных мер, дабы максимально снизить число заражений COVID-19.

Хорошая работа систем, которые будут обнаруживать зараженных людей, очень важна, — заявила представитель ВОЗ в РФ.

Ранее Млита Вуйнович сообщала, что ВОЗ приветствует публикацию в журнале Lancet о вакцине «Спутник V», это свидетельствует о высоком качестве российского препарата. 

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