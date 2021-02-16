В Росстате назвали регионы с самыми психически нездоровыми детьми

В России официально выявлено более 16,5 тысячи детей с психическими патологиями. По данным Росстата, больше всего душевнобольных живёт в самых густонаселённых регионах. Опрошенные NEWS.ru эксперты объяснили — получить психическую патологию жителям крупных городов проще, чем селянам. Жизнь в каменных джунглях и постоянные стрессы давят на психику. Единственное исключение — подростковый алкоголизм и наркомания: этими недугами чаще страдают жители периферии.

В Росстате NEWS.ru рассказали, в каких регионах живёт больше всего душевнобольных детей. На первом месте со значительным отрывом оказалась Москва, на втором — Московская область, на третьем — Алтайский край. Санкт-Петербург и Красноярский край также вошли в пятёрку антилидеров. Немало детей с психическими отклонениями в Свердловской, Новосибирской и Челябинской областях. Они оказались в десятке.

Меньше всего психически больных несовершеннолетних живёт на Чукотке, в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.

В ведомстве также перечислили регионы, где у детей чаще выявляли психические заболевания в 2019 году. На первом месте оказалась Тверская область, на втором — Алтайский край, на третьем — Красноярский край. Ненецкий автономный округ и Архангельская область замыкают пятёрку лидеров.

Реже всего диагностировали психические патологии в регионах Северного Кавказа и Дальнего Востока. Открывают рейтинг Чеченская Республика, Кабардино-Балкария, Северная Осетия — Алания. На четвёртом и пятом местах расположились Карачаево-Черкесия и Тува.

Всего в России около 16,5 тысячи несовершеннолетних страдают душевными недугами, сообщили в ведомстве. Самые распространённые из них — умственная отсталость, психозы и состояния слабоумия.

То, что большинство душевнобольных живёт в больших городах, неслучайно. Как сообщил NEWS.ru доктор медицинских наук, детский врач-психотерапевт, руководитель отделения национального центра психиатрии и наркологии им. Сербского Лев Пережогин, в мегаполисах лучше выявляют подобные недуги. Ещё одна причина — агрессивная среда обитания мегаполиса, она плохо влияет на психику.

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Урбанистическая среда более опасна для психического здоровья, чем сельская местность. Человек создан не для того, чтобы жить в больших бетонных ящиках. Поэтому психических заболеваний больше. Единственное исключение — подростковый алкоголизм и наркомания. Это бич сёл и маленьких городов. В мегаполисах такого меньше. Лев Пережогин доктор медицинских наук, детский врач-психотерапевт, руководитель отделения национального центра психиатрии и наркологии им. Сербского доктор медицинских наук, детский врач-психотерапевт, руководитель отделения национального центра психиатрии и наркологии им. Сербского

Эксперт также перечислил другие факторы риска возникновения психических заболеваний у детей — близкородственные браки и алкоголизм родителей. Первые, по его словам, распространены в регионах Северного Кавказа. Вторая беда чаще поражает жителей российского Севера. Так, если вернуться к данным Росстата, Ненецкий автономный округ и Архангельская область оказались в списке аутсайдеров.

Там у детей фетальный алкогольный синдром (задержка развития ребёнка из-за хронического внутриутробного отравления алкоголем. — NEWS.ru) встречается на каждом шагу. Он грозит не только физическими недостатками, но и психическими отклонениями, — рассказал эксперт.

Душевные болезни у детей могут развиваться из-за недостатка или избытка некоторых микроэлементов. Например, критический дефицит йода в рационе грозит кретинизмом. Йододефицитом в той или иной степени страдает большинство жителей регионов, удалённых от моря. Психическими недугами может также обернуться избыток фтора, сообщает Пережогин. Его слишком много в питьевой воде некоторых районов Подмосковья. В этом регионе как раз выявлено большое число детей с психическими патологиями.

Количество душевнобольных детей «примерно одинаковое» во всех регионах страны, разница в статистике может быть необъективна, сообщила в разговоре с NEWS.ru главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова. А вот выявляемость патологий — разная. В одних субъектах Федерации больше врачей и детей обследуют лучше — например, в Москве, на Урале, в крупных городах Сибири. На Дальнем Востоке и Северном Кавказе, наоборот, детская психиатрическая помощь находится в кризисе. Врачей и специализированных учреждений не хватает, многие больные остаются недиагностированными.