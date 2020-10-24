В России за сутки скончались 219 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d1e059b2-1760-11eb-9637-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в России от коронавируса умерли 219 человек, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Это на 10 человек меньше, чем днём ранее. За всё время пандемии в РФ жертвами инфекции стали 26 269 человек.

В Москве за сутки скончались 62 человека, в Воронежской области умерли 12 пациентов, в Ростовской области — 11 человек, 10 — в Нижегородской области. Жертвами коронавируса стали восемь жителей Подмосковья. В Санкт-Петербурге летальные случаи не зафиксированы.

Как сообщал NEWS.ru, за последние 24 часа в России выявлено 17 347 новых случаев заражения коронавирусом, из них 5224 случая обнаружены в столице.

Отмечается, что всего с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 1 534 224 человека. За прошедшие 24 часа из российских больниц по выздоровлении были выписаны 7574 пациента с ранее диагностированным COVID-19. В общей сложности с болезнью справились 1 146 096 россиян.