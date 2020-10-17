В России разрешили ввод в гражданский оборот двух серий вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/318f47c0-11ed-11eb-8d18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения выдала разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцин против коронавируса. Об этом 19 октября заявила заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко.

Выдано разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцин для профилактики коронавируса, — цитирует ТАСС представителя ведомства, выступившего на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья «Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний».

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцах. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

14 октября была зарегистрирована ещё одна вакцина — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Над третьей работает центр имени Чумакова, и сейчас она проходит стадию испытаний. По словам главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, препараты отличаются друг от друга способами создания, но суть у них одна. Все вакцины помогают организму выработать белок, который вызовет ответ иммунитета, писал NEWS.ru.