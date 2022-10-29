The Telegraph: разгадка здоровья мозга кроется в кишечнике The Telegraph: разгадка здоровья мозга кроется в кишечнике

Здоровье человеческого мозга может быть тесно связано с состоянием кишечника, пишет автор The Telegraph Роза Сильверман, ссылаясь на данные ученых. По ее словам, микробиом больного и здорового человека имеет различия. Так, у людей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона в кишечнике было выявлено повышенное содержание бактерий, которых нет у обычного человека.

Группа ученых во главе с нейробиологом Линном Баркером определили основные виды бактерий, присутствующих в кишечниках у людей с болезнью Паркинсона. Всего их было найдено около 100 видов. Затем 14 пациентам ввели в организм жидкий пробиотик, в то время как другим 12 было дано плацебо. Спустя время у первой группы увеличилось количество хороших бактерий, в то время как у второй группы не поменялось ничего. Как признались люди с заболеваниями, после пробиотика они стали легче ходить.