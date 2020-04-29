В Роспотребнадзоре объяснили необходимость КТ-исследований для больных ОРВИ

https://static.news.ru/photo/2a4c4e9c-8af0-11ea-9bdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследования больных на аппаратах компьютерной томографии (КТ) нужны, чтобы разделять пациентов с ОРВИ и пневмонией, которая вызвана коронавирусом нового типа. Об этом заявила главный санитарный врач Москвы, глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

Пневмония возникает в нижних сегментах лёгких, и это видно на КТ. Почему, собственно, сегодня открыты КТ-центры в поликлиниках, чтобы врачи медики первичного звена могли дифференцировать ОРВИ и пневмонию, — объяснила Андреева в эфире телеканала «Москва 24».

Она напомнила, что у пациентов с ОРВИ также может развиваться пневмония, поэтому их тестируют на наличие новой инфекции.

Главный санитарный врач подчеркнула, что все ОРВИ в столице могут иметь коронавирусную этиологию. По её словам, особенно нужно опасаться молодым людям, которые благодаря защитным функциям организма чувствуют себя хорошо, а потом резко ухудшается их состояние и наступает пневмония.

Андреева напомнила, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путём, когда заражённый человек кашляет или чихает. Также он может передаваться при касании любой загрязнённой поверхности, если после этого человек дотронется грязными руками до рта, носа или глаз.

NEWS.ru писал, что в России было выявлено 7099 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки. Больше всего диагнозов было поставлено в Москве (3093) и Подмосковье (793). Общее число заболевших в стране достигло 106 498 человек. Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 1073 летальных исхода от коронавирусной инфекции, выздоровели 11 619 человек.