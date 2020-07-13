В РФ не пытаются искусственно сократить срок испытаний вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d48c26ac-c501-11ea-ac24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проводит испытания вакцины от коронавирусной инфекции в полном соответствии с имеющимися требованиями и не пытается искусственно сократить их сроки. Об этом 13 июля заявил представитель военного ведомства.

В Минобороны РФ испытания вакцины на добровольцах для избежания в последующем рисков её применения проводятся в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией. Без каких-либо попыток сокращения сроков исследования, — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Ранее руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вторая фаза испытания вакцины от коронавирусной инфекции продлится до 28 июля. По его словам, после завершения испытаний центр подаст документы на регистрацию вакцины. Кроме того, в институте Гамалеи надеются, что прививку от коронавируса россиянам будут делать в медучреждениях бесплатно.

До этого Гинцбург заявил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью 2020 года. А замглавы правительства Татьяна Голикова отметила, что старт производства ожидается уже в сентябре. В августе-сентябре производители рассчитывают зарегистрировать препарат.

Клинические испытания вакцины, созданной специалистами Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались 18 июня. Были вакцинированы уже две группы добровольцев. Они состоят из солдат-контрактников и гражданских лиц. Тестирование проводят специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко и Государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

Участники клинических испытаний российской вакцины от коронавируса на 21-й день эксперимента получили второй компонент препарата. Вакцинация добровольцев была проведена в соответствии с планом испытаний и протоколом исследования. Так называемая «бустерная» схема вакцинации предусматривает двукратно введение одного гена на разных носителях. Это позволяет закрепить и усилить защитный иммунитет и увеличить продолжительность его действия. Участники эксперимента находятся под постоянным наблюдением медиков. Их самочувствие после повторной вакцинации оценивается как хорошее.

По словам профессора НИЦ Анатолия Альтштейна, добровольцев, на которых испытывают вакцину, не заражают инфекцией для проверки эффективности препарата. 12 июля директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев проинформировал, что безопасность вакцины в ходе клинических испытаний подтверждена.

Президент Владимир Путин назвал российские медпрепараты лучшими в мире «по качеству применения, по чистоте». В июне он выразил надежду, что отечественная вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 может появиться уже в самое ближайшее время, писал NEWS.ru.