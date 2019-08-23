Продлить молодость и сохранить здоровье можно с помощью тренировок с утяжелителями. Они лучше других физических упражнений укрепляют мышцы тела и позволяют человеку держать себя в форме. Об этом News.ru рассказал ведущий научный сотрудник Института биологии гена Российской академии наук (РАН) Игорь Гольдман, который в свои 86 лет занимается в спортзале и является чемпионом мира по пауэрлифтингу.
Для продления молодости важно придерживаться здорового образа жизни, отмечает специалист. Следует правильно питаться, соблюдать режим дня, а также отказаться от курения и алкоголя. Но всё же, считает он, наиболее важно – заниматься спортом. При этом следует отдавать предпочтение упражнениям с утяжелителями. Связано это с тем, что с возрастом у человека начинается саркопения, то есть возрастная деградация мышц. Вследствие этого меняется осанка и возникают трудности с передвижением.
Научный сотрудник Института биологии гена РАН отмечает, что ходьба и плавание при саркопении не помогают — она должна лечиться специфически. Сначала следует заниматься физическими нагрузками, направленными на растяжение и укрепление связочной системы, а потом — мышц. Тренажеры, которые позволяют это делать, легки в использовании, отмечает специалист. Во многих странах на них занимаются 90-летние люди. Постепенно увеличивая вес нагрузок, человек может остановить потерю мышечной массы. При этом Игорь Гольдман рекомендует не делать упражнения через силу, не надрываться, а также не забывать контролировать здоровье – как самостоятельно, так и с помощью врача. Пожилым людям, которые занимаются в спортивном зале, следует измерять артериальное давление и проходить диспансеризацию.
При этом научный сотрудник Института биологии гена РАН отметил, что у российских пенсионеров спортивные тренировки не популярны.
В России пожилые люди после 65 лет в зал не ходят. А вот за рубежом залы переполнены пенсионерами. Они заботятся о себе, потому что считают, что сохранение здоровья и работоспособности – это основа основ, — пояснил Игорь Гольдман.
Он также заявил, что отечественные тренера в отличии от зарубежных не знают, как работать с клиентами солидного возраста. Гольдман отметил, что специалисты занимаются с пожилыми по тем же методикам, что и с молодежью. Это зачастую приводит к тому, что у пенсионеров во время занятий происходит задержка дыхания и повышение кровяного давления.
Баланс тела и ума
На долголетие влияет не только хорошая физическая форма, но и позитивный настрой. Кандидат социологических наук, учёный и практик в области психологии здоровья и долголетия человека естественными методами Геннадий Кибардин отметил, что смех продлевает жизнь.
Специалист также отметил, что на продолжительность жизни человека влияет общение с детьми. Оно заряжает пожилых людей позитивным настроем.