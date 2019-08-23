Продлить молодость и сохранить здоровье можно с помощью тренировок с утяжелителями. Они лучше других физических упражнений укрепляют мышцы тела и позволяют человеку держать себя в форме. Об этом News.ru рассказал ведущий научный сотрудник Института биологии гена Российской академии наук (РАН) Игорь Гольдман, который в свои 86 лет занимается в спортзале и является чемпионом мира по пауэрлифтингу.

Для продления молодости важно придерживаться здорового образа жизни, отмечает специалист. Следует правильно питаться, соблюдать режим дня, а также отказаться от курения и алкоголя. Но всё же, считает он, наиболее важно – заниматься спортом. При этом следует отдавать предпочтение упражнениям с утяжелителями. Связано это с тем, что с возрастом у человека начинается саркопения, то есть возрастная деградация мышц. Вследствие этого меняется осанка и возникают трудности с передвижением.

Когда мне исполнилось 68 лет, я посмотрел на себя в зеркало и понял, что старость начала подступать ко мне. Я решил отправиться в зал, чтобы улучшить состояние организма и вернуться к молодости. Ведь если при саркопении человек не предпринимает никаких действий, к 60-70 годам он теряет до 50% мышечной массы тела. Он начинает падать, так как ноги у него слабые. А после перелома в таком возрасте много людей умирает, либо они долго лечатся или становятся инвалидами. Игорь Гольдман научный сотрудник Института биологии гена Российской академии наук, чемпион мира по пауэрлифтингу

Научный сотрудник Института биологии гена РАН отмечает, что ходьба и плавание при саркопении не помогают — она должна лечиться специфически. Сначала следует заниматься физическими нагрузками, направленными на растяжение и укрепление связочной системы, а потом — мышц. Тренажеры, которые позволяют это делать, легки в использовании, отмечает специалист. Во многих странах на них занимаются 90-летние люди. Постепенно увеличивая вес нагрузок, человек может остановить потерю мышечной массы. При этом Игорь Гольдман рекомендует не делать упражнения через силу, не надрываться, а также не забывать контролировать здоровье – как самостоятельно, так и с помощью врача. Пожилым людям, которые занимаются в спортивном зале, следует измерять артериальное давление и проходить диспансеризацию.

Сергей Лантюхов/News.ru

При этом научный сотрудник Института биологии гена РАН отметил, что у российских пенсионеров спортивные тренировки не популярны.

В России пожилые люди после 65 лет в зал не ходят. А вот за рубежом залы переполнены пенсионерами. Они заботятся о себе, потому что считают, что сохранение здоровья и работоспособности – это основа основ, — пояснил Игорь Гольдман.

Он также заявил, что отечественные тренера в отличии от зарубежных не знают, как работать с клиентами солидного возраста. Гольдман отметил, что специалисты занимаются с пожилыми по тем же методикам, что и с молодежью. Это зачастую приводит к тому, что у пенсионеров во время занятий происходит задержка дыхания и повышение кровяного давления.

Баланс тела и ума

На долголетие влияет не только хорошая физическая форма, но и позитивный настрой. Кандидат социологических наук, учёный и практик в области психологии здоровья и долголетия человека естественными методами Геннадий Кибардин отметил, что смех продлевает жизнь.

Научно доказано, что комики на 10-15 лет живут дольше, чем трагики. Чтобы не случилось, нужно говорить себе о том, что это временно. Когда вы просыпаетесь утром, следует настроить себя на то, что весь день вы проведете в радостном настроении. Такая программа в последствии срабатывает. Французский психолог Эмиль Куэ в своё время разработал методику самовнушения. Она очень проста. Нужно каждый день говорить себе: «День ото дня мне становится все лучше и лучше». Эта методика направлена на то, чтобы сознание само находило проблемы и устраняло их. Таким образом психолог вылечил тысячи тяжело больных людей. Геннадий Кибардин психолог, кандидат социологических наук

Специалист также отметил, что на продолжительность жизни человека влияет общение с детьми. Оно заряжает пожилых людей позитивным настроем.