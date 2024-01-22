В Подмосковье тойтерьер едва не повторил судьбу кота Твикса Baza: в Подмосковье собаку высадили из электрички и она потерялась на шесть дней

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В Подмосковье тойтерьер по кличке Арчи был высажен из электрички, на его поиски у хозяина ушло шесть дней, сообщает Telegram-канал Baza. В отличие от кота Твикса, высаженного из поезда и замерзшего насмерть, потерявшийся пес был подобран неравнодушным человеком.

Инцидент с Арчи произошел на прошлой неделе. Хозяин тойтерьера с кем-то поссорился в электричке, и охрана высадила его. Собаку при этом не заметили, и она осталась в вагоне. На Арчи охранники наткнулись позже и высадили пса на станции в Чехове.

В поисках питомца хозяин Арчи ездил по всем станциям в течение почти недели, пока на его объявление о пропаже собаки не откликнулся незнакомый мужчина. Он сообщил, что пес находится у него.

Ранее сообщалось, что петицию с требованием уволить проводника РЖД, выбросившего из поезда кота Твикса в Кирове, подписали более 220 тысяч человек. По их мнению, женщина «сознательно выбросила кота на станции», что привело к гибели животного.

В РЖД сообщили, что проводникам «Российских железных дорог» запретят высаживать животных из поездов после гибели кота Твикса, которого выбросили на мороз на станции в Кирове. Также в холдинге заявили, что сожалеют о смерти питомца, представители принесли извинения хозяевам кота.