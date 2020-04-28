В Москве ИИ будет выявлять коронавирус на рентгеновских снимках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве начали использовать иммуноферментный анализ (ИФА) для диагностики коронавируса. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ходе совещания с руководителями субъектов и членами правительства РФ по вопросам борьбы с коронавирусом.

Я надеюсь, что начинает развиваться иммуноферментный анализ. Это анализ, который позволяет в этой группе, в этот период брать эффективно лабораторные исследования. В Москве мы тоже приступаем к такому эксперименту. Надеюсь,...