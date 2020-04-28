В Москве ИИ будет выявлять коронавирус на рентгеновских снимках

Система искусственного интеллекта для обнаружения коронавируса с использованием рентгеновских снимков заработает в Москве с 29 апреля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Мы создали специальную группу на базе нашего радиологического центра и буквально завтра включим систему искусственного интеллекта по обнаружению коронавируса на основе рентгеновских снимков, — сказал мэр в ходе совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.
Ранее Собянин заявил, что в Москве начали использовать иммуноферментный анализ (ИФА) для диагностики коронавируса. Такой метод применяют для обнаружения не самого вируса, а антител, которые иммунная система выработала для борьбы с ним. Проводить его призывал, в частности, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус. Такой анализ позволит выявить бессимптомно переболевших людей, и они смогут вернуться к своей обычной жизни, писал NEWS.ru.
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