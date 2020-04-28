В Минздраве сообщили, когда пациент с коронавирусом подлежит госпитализации

https://static.news.ru/photo/4fbe43b6-8950-11ea-b9b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациент с диагностированным коронавирусом не может находиться дома и подлежит обязательной госпитализации, если он проживает с людьми из групп риска и не только. Об этом сообщается в обновлённых рекомендациях Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению инфекции.

Уточняется, что люди из групп риска — это граждане старше 65 лет, те, кто страдает от хронических заболеваний, и беременные женщины. Пациент должен быть госпитализирован при невозможности отселения указанных групп граждан.

Также лечиться дома не могут сами люди из групп риска.

Кроме того, госпитализация происходит при лёгком течении заболевания у детей в возрасте менее трёх лет или наличии у детей в возрасте до 18 лет симптомов острых респираторных вирусных инфекций в сочетании с хроническими заболеваниями: сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и не только, — передаёт ТАСС рекомендации Минздрава.

Как ранее писал NEWS.ru, Минздрав России представил новые рекомендации для медицинских работников. Одним из пунктов документа стало обязательное разделение смертей от коронавируса и от сопутствующих заболеваний.