В Минздраве рассказали о создании профстандарта для пластических хирургов

https://static.news.ru/photo/d23f2266-ba9b-11ea-bb5d-fa163e074e61_660.jpg Наталья Мантурова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения РФ работает над созданием профессионального стандарта «Врач — пластический хирург», сообщила главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова.

По её словам, указанные в профстандарте те или иные хирургические вмешательства, являющиеся трудовыми действиями, хирурги выполняют на протяжении многих лет, однако до этого не существовало ни одного документа, который содержал бы список таких действий.

Отвечая на вопрос о том, как отразится нововведение на отрасти и пациентах, она отметила, что, во-первых, профессиональный стандарт является основой для разработки и актуализации Федерального государственного образовательного стандарта — документа, который будет определять порядок обучения врачей на этапе постдипломного образования.

Более высокие требования к образовательной программе врача — пластического хирурга будут непосредственно сказываться на качестве его профессиональной подготовки, а значит, и рынок станет ещё больше защищён от некачественно образованных врачей, в специальности останутся истинные профессионалы, — пояснила Мантурова.

При этом эксперт подчеркнула, что всё отраслевое сообщество выступило за принятие профстандарта.

Во-вторых, добавила она, пластическая хирургия является междисциплинарной, в новом документе учтены многие манипуляции и хирургические вмешательства, которые выполняют как пластические хирурги, так и смежные специалисты, среди которых гинекологи, челюстно-лицевые хирурги и оториноларингологи.

Мантурова также отметила, что чем выше конкуренция, тем отчётливее становится тенденция к повышению качества услуг.

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