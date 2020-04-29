В России действует режим самоизоляции на фоне распространения коронавируса. Большинство жителей находятся в своих квартирах и выходят из них лишь в случае крайней необходимости. При этом специалисты отмечают, что длительное пребывание дома может негативно отразиться на физическом и психологическом состоянии прежде всего пожилых людей. После отмены карантина медикам нужно быть готовым к росту числа пациентов старшего поколения: из-за стресса и недостаточной физической нагрузки существует высокий риск того, что у них обострятся хронические болезни. Каких рекомендаций в режиме самоизоляции следует придерживаться россиянам в возрасте, чтобы избежать негативных последствий для здоровья, NEWS.ru рассказали в Минздраве.

Физическая активность

Во время пребывания дома у пожилого человека резко снижается физическая активность. В таких условиях нужно больше двигаться, рассказала NEWS.ru главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва.

Снижение физической активности может приводить к изменению мышц, уменьшению их массы и силы. Снижение массы и силы мышечной ткани — это один из неблагоприятных маркеров здоровья в пожилом возрасте. Очень важно, находясь в изоляции, обеспечивать определённую физическую активность, насколько это возможно. То есть делать какие-то физические упражнения дома. И даже если люди находятся в инвалидной коляске или у них ограничено движение по каким-то причинам, всё равно какой-то объём физической активности они выполнять должны. Если есть возможность купить какие-то приборы, тренажёры небольшие, которые сейчас для дома есть, это обязательно надо использовать. Они и потом пригодятся. Ольга Ткачёва главный гериатр Минздрава России главный гериатр Минздрава России

При отсутствии физической активности у пожилого человека после отмены карантина замедлится и станет неуверенной походка, в связи с чем возрастёт риск падений. На этом фоне может резко увеличиться количество переломов шейки бедра, подчеркнула Ткачёва. В таких случаях понадобится серьёзная хирургическая операция и длительная реабилитация. При этом сам пациент может утратить возможность обслуживать себя самостоятельно.

Кроме того, возникающая при физической пассивности атрофия мышечной ткани сама по себе приводит к ускоренному старению человека и снижению его функциональности, добавила гериатр.

Социальная и интеллектуальная активность

Во время изоляции нужно помнить о необходимости продолжать общаться, пусть даже только по Интернету и телефону. Кроме того, следует занимать себя какой-либо умственной работой, советует Ткачёва.

Вторая серьёзная проблема — изоляция, которая приводит к уменьшению социальных связей. Это ведёт к депрессии, снижению когнитивной функции, памяти. Что очень быстро может развиваться в пожилом возрасте. Поэтому вторая рекомендация — это обязательно заполнить день, как бы ни было сложно, какими-то делами: чтением, рисованием, общением по телефону, Интернету, — рассказала эксперт.

Достаточное питание

Пожилые люди во время режима самоизоляции могут недоедать. Среди возможных причин — боязнь заразиться в магазине или на улице и даже просто нежелание себе готовить.

Развивается депрессия, снижается аппетит. Всё это будет приводить к тому, что у пенсионера будет снижаться вес. В пожилом возрасте это очень плохо, очень опасно. Это приводит также к атрофии мышц, ослаблению иммунной системы. Тут тоже нужно как-то помогать пожилым людям — звонить, сбрасывать какие-то рецепты, как-то заинтересовывать их, чтобы они нормально питались. И, кстати, пили достаточно воды: полтора-два литра в сутки, если нет противопоказаний для приёма такого количества. Например, нет тяжёлой сердечной недостаточности, — пояснила гериатр.

Некоторые люди могут прибегать к употреблению синтетических витаминов. Делать это без консультации врача не стоит.

Контроль и лечение заболеваний

Как отметила гериатр, в условиях изоляции пожилым людям нужно следить за течением своих заболеваний, таких как гипертония или диабет. Необходимо продолжать их терапию: принимать лекарственные препараты, выполнять рекомендации врача и не в коем случае не заниматься самолечением.

После отмены карантина пожилые люди должны остаться в поле внимания системы здравоохранения и социальных служб, отметила Ткачёва.

Кто-то выйдет из дома, пойдёт в магазин, и всё будет нормально. А кто-то после такой длительной изоляции просто с трудом сможет выйти из дома, значительно потеряет возможность себя обслуживать. За период карантина из-за того, что люди находятся в стрессовом состоянии, могут обостриться хронические заболевания. Поэтому система здравоохранения должна и к этому быть готова — что увеличится количество людей, которые обращаются за медицинской помощью. После отмены карантина проблемы не закончатся. И системе, и всем нам надо быть готовым к тому, чтобы помогать людям пожилого возраста, — подчеркнула эксперт.

Потребность в посткарантинной реабилитации возрастных граждан может наиболее остро стоять в регионах, где таких людей много, добавила гериатр. Например, в Москве, Санкт-Петербурге и Ингушетии.

Режим самоизоляции для пожилых людей могут ослабить после майских праздников — эпидемиологическая ситуация, вероятно, улучшится с наступлением тёплой погоды, заявил на днях бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Я хотел бы в это очень верить (в ослабление режима самоизоляции для пожилых людей после майских праздников). Все-таки поверьте мне: природа будет делать своё позитивное дело для нас... Есть законы, и законы вот в чём состоят: подъём заболеваемости кишечных (инфекций) начинается в августе-сентябре, это железное правило. Потом с похолоданием вступают острые респираторные инфекции. И эта инфекция пришла в тот срок, когда ей положено. Значит, будет она работать по этим законам и, безусловно, вся обстановка летнего периода сыграет огромную положительную роль в этом процессе. Геннадий Онищенко депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора

По состоянию на 29 апреля в России зарегистрировано свыше 99 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За всё время скончались от инфекции 972 человека и более 10 тысяч выздоровели.