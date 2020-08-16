В Минздраве рассказали о популярных пластических операциях после карантина

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В июле этого года количество пластических операций вернулось к докарантинным значениям и даже несколько увеличилось по сравнению с июлем 2019 года. После снятия ограничений самыми востребованными операциями стали блефаропластика, ринопластика и маммопластика. Между тем спрос на липосакцию вырос незначительно. Об этом NEWS.ru сообщила главный внештатный специалист, пластический хирург Министерства здравоохранения России Наталья Мантурова. При этом она отметила, что пластические хирурги столкнулись «с новым вызовом».

Теперь мы вынуждены анализировать и проверять дополнительные данные в отношении всех пациентов: в обязательном порядке выполняем ПЦР-диагностику, анализы на коронавирус, КТ-исследования. В ходе предоперационной диагностики мы стали сталкиваться с пациентами, которые перенесли вирус бессимптомно и не знают об этом. Совершенно случайно на предоперационном обследовании обнаруживаются антитела в крови или изменения в лёгких. При этом пациент отрицает, что была зафиксирована какая-либо болезнь, — рассказала Мантурова.

Пока у медицинского сообщества нет достаточного количества данных о безопасности оперативных вмешательств при сохранении изменении в лёгких, констатировала она. Поэтому если нет необходимости в проведении экстренных или неотлагательных операций по медицинским показаниям, врачи переносят сроки вмешательства, так как в пластической хирургии большинство операций носит косметический плановый характер.

Изменения у разных людей сохраняются разное количество времени, у кого-то месяц, у кого-то до 4 месяцев. Только по истечении этого срока, при положительных результатах повторной диагностики, можем провести пластическую операцию. Безусловно, мы стали делать КТ всем без исключения пациентам, идущим на оперативное вмешательство, что позволяет увидеть изменения в лёгких, которые можно не увидеть при рентгенографии и флюорографии. Компьютерный томограф является для нас важным инструментом качественной предоперационной диагностики, — сообщил специалист.



Мантурова подчеркнула, что важным является и разделение потоков пациентов: уже прошедших обследование и здоровых или прооперированных от пациентов, которые только собираются обратиться за медицинской помощью или первично приходят в клинику.

Как ранее писал NEWS.ru, в России стало меньше осложнений при проведении пластических операций.