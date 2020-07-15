В России растёт выживаемость людей при заболевании раком. В некоторых регионах она наиболее высокая, например, в Крыму. Показатели продолжительности жизни онкологических больных разнятся от региона к региону. На это влияет не только своевременное оказание нужной медицинской помощи, но и специфика климата. В ближайшие годы власти намерены исправить ситуацию и довести качество лечения в субъектах страны до одинаково высокого уровня. На эти цели предполагается потратить более триллиона рублей.

Наибольшая доля людей со злокачественными образованиями, которым диагноз поставили пять и более лет назад, отмечается в Республике Крым (60%). За этим регионом следуют Тверская область (59,1%), Татарстан (58,7%) и Забайкальский край (58,7%). Замыкает пятёрку лидеров Калужская область (58,6%). С такими данными Минздрава за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

В свою очередь, меньше всего онкологических больных, стоящих на учёте пять лет, — в Севастополе (42%), Магаданской области (43,2%), Чукотском автономном округе (47,2%), Карачаево-Черкесии (48%) и Дагестане (48,3%).

В целом по стране доля живущих с момента диагностики рака пять и более лет составляет 55,3%. За несколько лет этот показатель вырос. Например, на начало 2014 года он составлял 52,4%.

Доля стоящих на учёте более пяти лет свидетельствует о выживаемости онкологических больных, рассказал NEWS.ru президент Противоракового общества России Давид Заридзе. Показатель говорит в том числе о качестве медицинской помощи в том или ином регионе.

Это значит, что люди живут с болезнью, выживают более пяти лет. Или вылечиваются, или продолжают жить с болезнью — она стала хронической. В некоторых регионах их после пяти лет снимают с учёта, потому что они считаются выздоровевшими. Большой процент больных, находящихся на учёте более пяти лет, — это результат хорошего лечения, ранней диагностики. Давид Заридзе президент Противоракового общества России президент Противоракового общества России

По словам эксперта, в стране нужно наращивать долю людей, выживающих с раком более пяти лет. Для этого, в частности, следует сделать доступными методы лечения онкологии в регионах.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа над нацпроектами и вопросами онкологии выявила проблемы в оказании помощи раковым больным, её неравномерность по субъектам, отметил в разговоре с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. По его словам, особенно актуально это теперь, когда положение о доступности и качестве лечения закреплено в Конституции.

Одна из главных задач — технологическое оснащение медицинских учреждений необходимым оборудованием. На реализацию проекта по борьбе с онкологией власти выделили более триллиона рублей, добавил Говорин.

Это сделано для того, чтобы субъекты могли эффективно выявлять на ранних этапах онкологическую патологию. Создавать условия для лечения онкологических больных, в том числе в так называемых центрах амбулаторной помощи. Наши субъекты отличаются огромными площадями, где за две тысячи миль сложно приехать, чтобы длительно проходить лечение. Та стратегия, которая определена по развитию онкологической помощи, тот ресурс, который направляется, индикаторы, которые определены для субъектов, будут способствовать тому, что будет происходить выравнивание уровня оказания помощи. Николай Говорин заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья

По словам депутата, важно не только построить новые больницы и оснастить регионы оборудованием, но и подготовить квалифицированных врачей. В противном случае использование техники будет фактически бессмысленно.

Наибольшая выживаемость онкологических больных в Крыму может быть связана с особенностями территории, например, с климатом, который повышает иммунитет, предположил он.

По данным Минздрава, самыми распространёнными онкологическими заболеваниями в России в 2019 году стали: рак кожи (13,1%), молочной железы (11,6%), лёгкого (9,4%), ободочной кишки (7,1%) и предстательной железы (7,1%).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что число раковых заболеваний в мире в ближайшие десятилетия может увеличиться на 60%. Эксперты полагают, что наибольшие проблемы возникнут в странах с «низким и средним уровнем дохода». Число случаев заболевания онкологией там может вырасти до 81%. В ВОЗ также отметили, что на рост случаев развития рака будет влиять отсутствие профилактики, диагностики и лечения, а также плохое финансирование системы здравоохранения.