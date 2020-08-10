В Минздраве назвали главные причины инвалидизации детей

https://static.news.ru/photo/a25b41ac-db01-11ea-b2d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В основном дети становятся инвалидами из-за психических расстройств и расстройств поведения. В прошлом году под наблюдением в амбулаторно-поликлинических учреждениях на фоне подобных недугов числились 165,5 тысячи детей-инвалидов.

Далее по показателю следуют болезни нервной системы (146,1 тысячи), а также врождённые аномалии, деформации и хромосомные нарушения (96,9 тысячи). С такими данными Минздрава ознакомился NEWS.ru.

Вместе с тем в пятёрку наиболее распространённых причин инвалидизации детей попали болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (50,9 тысячи) и болезни уха и сосцевидного отростка (31,2 тысячи).

В свою очередь, меньше всего детей числятся инвалидами из-за болезней кожи и подкожной клетчатки (2,2 тысячи), некоторых инфекционных и паразитарных болезней (3,7 тысячи) и травмы, отравлений и других последствий воздействия внешних причин (5,6 тысячи).

Стоит отметить, что за последние годы число детей-инвалидов в России выросло. На 1 января 2015 года их было 540 тысяч, тогда как в 2019 году — 605 тысяч.

Рост числа детей-инвалидов в России может быть обусловлен улучшением диагностики в медицинских учреждениях, отметил в беседе с NEWS.ru педиатр Евгений Тимаков. По его словам, порой после наступления совершеннолетия с человека инвалидность снимают — в таком случае «детский» недуг не считается основанием для получения «взрослого» статуса. Это значительная проблема: человек лишается прежде предоставляемой помощи.

По факту рост числа инвалидов больше связан с более современной системой диагностики и выявления заболеваемости. Более глубоко проводится диспансеризация, уже не так поверхностно. Более современное оборудование, можно выявить более тонкие структуры. Когда переходит ребёнок во взрослую жизнь, инвалидность может сниматься. Такие случаи, к сожалению, есть, — пояснил Тимаков.

Ранее правительство России упростило процедуру получения пособий опекунами и создало банк данных таких лиц — Единую государственную информационную систему социального обслуживания. До конца 2020 года в неё будут внесены сведения обо всех законных представителях несовершеннолетних детей и людей с инвалидностью. Система также будет содержать информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на социальную поддержку, в первую очередь на получение квартиры за счёт государства.