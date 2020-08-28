В Минздраве назвали главного «врага» рака

https://static.news.ru/photo/a616e8b2-eaee-11ea-937e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн заявил, что ранняя диагностика помогает справиться с онкологическими заболеваниями. При этом он признал проблемы со скринингом из-за коронавируса.

По его словам, пациентам следует набраться терпения и дождаться вакцины, передаёт «Говорит Москва».

Нужно следить за собой, всем нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях — слюна, моча, кал, слизистая — должно наводить на мысль, что нужно сходить провериться к онкологу. Главный враг рака — ранняя диагностика, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что при небольшой локализации и раннем выявлении онкологии излечиваемость достигает 97%. В связи с этим он призвал людей обращаться к врачам сразу же при появлении жалоб на здоровье.

Как писал NEWS.ru, также Каприн рассказал, как семьям с больными раком людьми уберечься от коронавируса после начала учебного года, когда дети начнут ходить в школу и смогут заразить родных COVID-19. По его словам, пациентам с онкологией следует создать дома специальный режим, а члены семьи должны соблюдать самодисциплину