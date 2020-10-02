В Интернете назвали 10 способов от похмелья со всего мира

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Средств для снятия симптомов похмелья существует множество. И если врачи рекомендуют и вовсе не доводить себя до такой ситуации и знать меру, а разведчики пользуются веществом под названием тиосульфат натрия, то в разных государствах сформировались свои, народные способы борьбы с неприятными симптомами. В Интернете собрали 10 лучших рецептов от похмелья со всего мира.

В России одним из действенных способов побороть такой недуг является квас. Напиток содержит в том числе магний, который организм теряет, перерабатывая алкоголь. Дефицит этого минерала вызывает приводит. в частности, к повышенному потоотделению и головным болям.

Немцы предпочитают справляться с похмельем с помощью рольмопсов — маринованной сельди, завёрнутой с луком и маринованным огурцом. Блюдо богато электролитами и минералами, они содержат ферментированные продукты, которые полезны для кишечника.

В Польша на следующий день после бурного застолья отпаиваются куриным бульоном. Отвар согревает, насыщает и восполняет вымытые из организма витамины и минералы.

Итальянцы предсказуемо лечат похмелье двойным эспрессо. Чёрный кофе, желательно с добавлением лимона, повышает давление и предотвращает мигрень. Он также ускоряет обмен веществ, помогая организму быстрее очиститься от токсинов.

В Японии самым старым способом побороть недуг становятся сливы в специальном маринаде. Говорят, что со сливами «умэбоси» не расставались самураи, которым всегда приходилось быть в форме.

Индусы в лечении симптомов после выпивки делают ставку на травяные чаи и лимонную воду. Настои богаты антиоксидантами, улучшают работу печени, помогая выводить токсины из организма. А имбирь или лаванда помогает уменьшить тошноту.

В Мексике вам на утро после вечеринки предложат морепродукты, заправленные зеленью и томатно-луковым соусом. Местные называют его «возвращение к жизни».

Французы считают свежий томатный сок лучшим лекарством от алкогольного отравления. Помидоры содержат витамины B1, B6, C, а также магний, кальций и калий. Фруктоза помогает быстрее переваривать алкоголь, а щелочной pH красного сока успокаивает желудок.

Британцы считают, что типичный английский завтрак — лучший способ избавиться от похмелья. И не изменяя привычке, делают утром яичницу с беконом и фасолью.

В Дании же вышибают «клин клином» и наутро после шумной вечеринки пьют хорошо охлаждённое пиво. Этой же методики придерживаются голландцы и американцы.

Тем временем группа учёных из Института химической технологии в индийском Мумбаи создала рецепт идеального антипохмельного коктейля: 10% сока кокоса, 65% грушевого сока и 25% сока лайма. Употреблять этот напиток нужно непременно с сыром, помидорами и огурцами. Все эти ингредиенты повышают активность позволяющих вывести алкоголь из организма ферментов, писал NEWS.ru.