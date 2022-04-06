В Индии зафиксировали первый случай заболевания новым видом коронавируса XE

В Индии зафиксировали первый случай заболевания новым штаммом коронавируса XE, пишет India Today со ссылкой на гражданский руководящий орган Мумбая. В издании уточнили, что инфекцию подхватила 50-летняя жительница, прошедшая полную процедуру вакцинации от COVID-19. Отмечается, что штамм коронавируса XE считается более заразным, чем «омикрон».

Пациентка, 50-летняя женщина, прошла полную вакцинацию от коронавируса, до сих пор не проявляла никаких симптомов болезни. <...> Она также не страдает сопутствующими заболеваниями, — сказано в сообщении.

При этом впоследствии индийское Министерство здравоохранения и поддержки семьи усомнилось в заявлении местных властей, не найдя признаков XE в анализах женщины.

В Великобритании 3 апреля выявили новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса XE — мутацию штаммов BA.1 и BA.2, называемую рекомбинантной. Агентство безопасности здравоохранения страны (UKHSCA) заявило, что на 22 марта в Англии зафиксировали 637 случаев заражения вариантом XE. Это составляет лишь небольшую часть из десятков тысяч новых случаев COVID-19, о которых ежедневно сообщается с момента снятия ковидных ограничений в стране.

Врач-терапевт Алексей Водовозов сообщил, что выявленный в Великобритании новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса XE гораздо заразнее «стелс-омикрона». По его словам, этот подвариант вируса рано или поздно обязательно появится и в России, однако пока невозможно спрогнозировать, когда это произойдёт.