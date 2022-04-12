В ГД рассказали, готова ли Россия к новой волне COVID-19

Россия готова к новой волне коронавирусной инфекции, которая ожидается в мае-июне, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий отметил, что все алгоритмы действий федеральных и региональных властей в ситуации подъёма заболеваемости уже отработаны. Поэтому, по его словам, застать врасплох систему здравоохранения уже не удастся.

«Омикрон» мы тоже не ждали, а он за полтора месяца распространился по всей стране. Если придёт не такой штамм, то по 100–200 тысяч заболевших в сутки не будет, показатели будут сопоставимы с сегодняшними. Я не думаю, что будет пик по заболеваемости, у нас много привитых и переболевших. У последних хороший иммунитет. В этом отношении мы не Китай — мы более подготовлены к любым волнам, — отметил Леонов.

Депутат добавил, что ряд центральных больниц в регионах продолжат работать в качестве COVID-госпиталей — по одному на субъект, — но в «спокойном режиме».

Очень много свободных коек. А перепрофилированные больницы вернулись к нормальной работе, и в этом отношении сейчас спокойная ситуация, но если вдруг будет серьёзная вспышка — их опять переведут на COVID-пациентов, лекарства есть, понимание, как лечить, есть, — отметил Леонов.

Ранее Мурашко не исключил очередного подъёма заболеваемости коронавирусом. Он заявил, что новая волна настигнет страну в конце мая — июне. Глава Минздрава отметил, что каждый из периодов обострения COVID был сильнее и мощнее по сравнению с предыдущим. По прогнозам Мурашко, следующая волна будет зависеть не только от совместных действий врачей, чиновников и граждан, но и от соблюдения санитарных норм и правил. Совокупность этих механизмов, по мнению главы Минздрава, позволит управлять ситуацией.

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса ещё далека от завершения. Он отметил, что текущий уровень распространения инфекции остаётся высоким, а охват прививками сохраняется на низком уровне.